İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da bayram hareketliliği

Van’da Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanıyor.

Van'da Ramazan Bayramı dolayısıyla çarşı ve pazarlarda kurulan tezgahlarda yoğun hareketlilik yaşanıyor.


Van'da Ramazan Bayramı alışverişini son güne bırakma geleneği, bu bayramda da devam etti. Ramazan ayının son gününde Vanlı vatandaşlar çarşı pazarlara akın etti. Kentin birçok cadde ve sokakları bayram alışverişlerinde renkli görüntülere sahne olurken; tezgahtar, tatlıcı, terzi, kuaför esnaf ve sanatkarın yüzünü güldürdü.


Hareketliliğin iftar sonrası arttığını ifade eden Vanlı esnaflar, son iki günde hareketliliğin ciddi oradan arttığını söyledi. Geçtiğimiz yıla göre hareketliliğin daha yoğun olduğunu dile getiren esnaf, iftardan sonra beklentilerinin daha yüksek olacağını kaydetti.


Öte yandan, Ramazan ayının son günde hava sıcaklığının artması nedeniyle çok sayıda vatandaş park alanlarına ve gölgeliklere akın ederek gününü geçiriyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.