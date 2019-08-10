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Van'da bayram hareketliliği

Van’da Kurban Bayramına bir gün kala vatandaşlarda alışveriş ve bayram telaşı başladı.

Van'da Kurban Bayramına bir gün kala vatandaşlarda alışveriş ve bayram telaşı başladı.


Kurban Bayramına saatler kala vatandaşları alışveriş telaşı başladı. Kimi vatandaş cadde ve sokaklarda kurulan tezgahlarda bayram alışverişini yaparken kimi vatandaş ise mağaza ve marketleri tercih etti. Kurban Bayramı ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar son gün olması nedeniyle yoğunluk oluştururken, caddede yaşanan hareketlilik az da olsa esnafın yüzünü güldürdü. Vatandaşların alışverişlerini bayrama üç gün yaptığını ifade eden Roka AVM Yönetim Kurulu Başkanı Turan Avcı, “Genelde ilimizde vatandaşlar bayram alışverişini son günlere bırakıyor. Bizler günler öncesinden hazırlıklarımızı tamamlamıştık. Vatandaşlar da her zaman olduğu gibi yine son günlerde alışverişlerini yapıyorlar. Özellikle son üç gündür çarşıdaki hareketlilik esnafın yüzünü az da olsa güldürdü. Ben bu kapsamda ilimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramını kutluyorum” dedi.


Okyanus mağaza sahibi Erdal Çakar'da yaşanan yoğunluğun esnafa can suyu gibi geldiğini belirterek, Kurban Bayramı'nın tüm İslam alemine sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini diledi.

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