İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da bayram öncesi seyyar satıcı denetimi

Van Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Ramazan Bayramı öncesi İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla seyyar satıcı ve iş yeri önünde tezgâh kurulmaması için denetim yaptı.


Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ile İpekyolu Zabıta Müdürlüğü ekipleri, korona virüs salgınından dolayı denetimlerini sürdürüyor. Salgının yayılımını azaltmak için İl Hıfzıssıhha Kurulu, Ramazan Bayram öncesi bir dizi kararlar alındı. Alınan karar doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Osman Sevinç'in katılımıyla zabıta ekipleri, bayram öncesi oluşacak yoğunluğun önlenmesi amacıyla cadde, sokak, yol kenarı, kaldırım veya diğer açık alanlarda seyyar satıcı tezgâhları kurulmaması için çalışmalara başladı.


Kent genelinde 10'a yakın zabıta ekibi cadde ve sokaklarda denetimler yapacak. Ekipler açıkta ürün satılmasına ve seyyar tezgah kurulmasına izin vermezken, esnafın da dükkan önüne ürün koyup satışına izin verilmeyecek.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.