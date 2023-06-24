Van'da bayram trafiğine helikopterli denetim

Van'da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla tatilcilerin sevdiklerine güvenle ulaşabilmesi için hem karadan hem de havadan helikopterli denetim yapıldı.

Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da 9 günlük Kurban Bayramı tatili başladı. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ile Trafik Başkanlığı koordinesinde, Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri tarafından helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Bu çerçevede Van İl Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter desteğiyle ana yollarda yapılan denetimlerle kural ihlali yapan sürücüler, uygulama noktasındaki ekiplere bildiriliyor. Uygulama noktasında önlem alan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri ise durdurdukları araçlardaki sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı ve gerekli işlemleri yaptı.

Helikopter desteğiyle hız sınırlarını aşan, şerit ihlali yapan, seyir halindeyken cep telefonuyla konuşan ve emniyet kemeri takmayan sürücülere yönelik denetimler tatil süresince devam edecek.