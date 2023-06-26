Van'da bayram yoğunluğu

Van'da Kurban Bayramı'na sayılı günler kala vatandaşları alışveriş telaşı sardı.

Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla birlikte tezgahlar bayram şekerleri, çikolata ve lokum çeşitleriyle donatıldı. Marketlerden alışveriş merkezlerine, şekerlemecisinden bakkala birçok esnaf iş yerinin önünü ve reyonlarını bayram şekerleriyle süsledi. Kurban Bayramı hazırlıkları ile ilgili açıklamada bulunan Van ESOB Başkanı İsa Berge, “Esnaf ve sanatkarımızın bayram hazırlıkları konusunda rafları dolu. Artık esnaf ve sanatkarımız işini büyütebilen, çağı yakalayabilen, modern anlayışı görebilen bir esnaf. Esnaf ve sanatkarımız bayrama hazır. Buradan halkımıza çağrımız şudur. Lütfen yerel esnafımızı destekleyelim. Yerel esnafımız kara gün dostudur. Yerel esnafın desteklenmesi, ekonominin bütün sektörlerine de can simidi olur. Sermayenin şehirde kalması için, sermeyenin tekrar ile dönmesi için yerel esnafımızı destekleyelim” dedi.

Bayramların bolluk ve bereketiyle geldiğini aktaran esnaf ise bu durumun kendilerini sevindirdiğini söyledi.

Zincir market yetkilisi Harun Karaman da, günler öncesinden reyonları şeker çeşitliliği ile süslediklerini belirterek, “Gerek şeker olsun gerekse ürün çeşitliliğimizi halkımıza sunduk. Geçen bayrama oranla biraz düşüklük yaşanıyor. Ancak biz aynı yoğunluğu yine bekliyoruz. 100 TL'den 500 TL'ye kadar şeker çeşitliliğimiz var. Her bütçeye uygun şekerler sergiledik. Vatandaşlar da kendi bütçesine uygun olanı alıyor. Bir önceki bayramla orantılı olduğu için fiyat konusunda herhangi bir tepki görmedik. Ben bu anlamda milletimize huzur, sağlık ve refah getirecek, her anlamda ülkemizi aydınlık yarınlara kavuşturacak bir bayram olmasını diliyor, tüm halkımızın ve İslam aleminin bayramını kutluyorum” diye konuştu.