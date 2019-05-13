Van'da “Bebek Ölümleri İl Değerlendirme Kurul Toplantısı” yapıldı

İl Sağlık Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleşen toplantı; İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu başkanlığında yapıldı. Toplantı öncesi açıklamalarda bulunan Sağlık Müdürü Doç. Dr. Mahmut Sünnetçioğlu, ülkemizde önemli bir halk sağlığı sorunu olan bebek ölümlerinin önlemesine yönelik Sağlık Bakanlığı tarafından konu ile ilgili çeşitli programlar yürütüldüğünü söyledi. Sünnetçioğlu, “Bu çalışmalar sonucunda Türkiye'de bebek ölüm hızları son 10 yılda hızla düşerek 2017 yılında binde 9,1'e inmiştir. Van İl Sağlık Müdürlüğü olarak Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığımız ile yürütülen çalışmalar doğrultusunda, bebek ölümlerini bu seviyeden daha aşağıya düşürebilmek için bebek ölümlerine neden olduğu bilinen faktörlere yönelik programları sürdürmek ve ölüme neden olan durumları tespit ederek çözümüne yönelik yeni programları hayata geçirmek önem arz etmektedir. Bu çalışmalar doğrultusunda ilimizde 2018 yılına ait bebek ölümlerinin analizlerini paylaşmak ve yerel düzeyde bebek ölümlerinin önlenmesine yönelik yeni çalışmaları belirlemek amacıyla, ilimizde ‘Bebek Ölümleri İl Değerlendirme Kurul Toplantısı' gerçekleştirmekteyiz. Bu toplantının ilimiz için faydalı olacağına inanıyorum. Katılımınızdan dolay teşekkür ediyorum” dedi.

Çocuk, Ergen, Kadın ve Üreme Sağlığı Birim Tabibi Uzm. Dr. Tuba Duygu Coşkun, 2018 yılı bebek ölümleri ile ilgili sunumundan sonra il sağlık yöneticileri tarafından değerlendirmeler yapılarak, bebek ölümlerini önlemeye yönelik soru cevap şeklinde kalıcı olarak alınacak önlemler ele alındı.

Bebek Ölümleri İl Değerlendirme Kurul Toplantısına; Sağlık Hizmetleri Başkanı Adem Ergioğuz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Büşra Tapan Soğanda, Van İl Sağlık Müdürlüğü Hizmet Başkanları, başkan yardımcıları, ilgili birim sorumluları, ilçe sağlık müdürleri ve YYÜ Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri katıldı.