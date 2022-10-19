Van'da bebeklerin nüfus kaydı hastanede yapılıyor

Van'da yeni sistemle doğan bebeklerin nüfus cüzdanı hastane tarafından yapılan işlemler sonunda veriliyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘e-rapor sistemi' sayesinde yeni doğan bebeklerin nüfus kaydı il nüfus müdürlüklerine gitmeye gerek kalmadan hastanede yapılamaya başlandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde de doğan bebeklerin doğum tescil işlemleri anne taburcu olmadan hastanede yapılabiliyor.

Aileler uygulamadan yaralanmak için il veya ilçe nüfus müdürlüklerine gitmeden doğum raporunu hastanedeki ilgili birime iletmesi gerekiyor. Hastanede hizmet veren ilgili birim, ailelerin resmi nikah ve kayıtlı bir ikametgah adresleri olup olmadığını kontrol ettikten sonra nüfus müdürlüğünün de görebildiği sistem üzerinde işlem yapıyor. İşlemleri tamamlanan aileler, yeni doğan bebeğin ismini de belirledikten sonra başka bir işleme gerek kalmadan kayıt işlemini tamamlıyor. Başvuru tamamlandıktan sonra yeni doğan bebeklerin nüfus cüzdanları ikametgah adreslerine gönderiliyor.

“Artık kimlik işlemlerini hastanede yapabiliyoruz”

İHA muhabirine konuşan Hastane Başhekimi Doç. Dr. Remzi Sarıkaya, hastanede günlük 40'a yakın normal ve ya sezaryen doğumun gerçekleştiğini belirtti. Doğumdan hemen sonraki süreçte nüfus müdürlüklerine başvurup kimlik işlemlerini yapabildiklerini ancak yeni süreçte bu işlemin hastane ortamında da yapılabildiğini ifade eden Başhekim Sarıkaya, “Bunun için hastanemizde ilgili birim mevcuttur. Başvuru sonrası bebeğin kimlik kartı adrese gönderilmektedir. Doğan bebek için nüfus müdürlüğüne gitmeye gerek kalmıyor. Şu an bu hizmetimizden faydalanan vatandaşlarımız var. Başvurularının artmasını istiyoruz. Kimlik işlemlerini hastanemizde yapabilecek kapasitedeyiz” dedi.

Bebeğin kimlik işlemleri için nüfus müdürlüklerine gitmeden hastanede kolayca yapılabildiğini anımsatan Hastane Kalite Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Özlem Dündar Durmaz ise birimin anne ve babalara hizmet verdiğini kaydetti.