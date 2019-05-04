Van'da Bedıl Dans Yarışması

Van'da Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Dans Topluluğu ile Ercan Kaya Dans Akademisi tarafından dans yarışması düzenlendi.

Bir kafede düzenlenen yarışma öncesinde kısa bir açıklamada bulunan YYÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Araştırma Görevlisi Ramazan Okudu, iki yıldır özellikle Latin dansları ile ilgilendiğini ifade ederek, “Bu akşam YYÜ Dans Topluluğu ve Ercan Kaya Dans Akademisi ile ortaklaşa bir dans gecesi düzenledik. Gecede ayrıca ‘Bedıl dans yarışmasını da gerçekleştirdik” dedi.

Her hafta bu tarz etkinlikleri düzenlediklerini ifade eden Okudu, “Biz bu etkinliği her hafta yapıyoruz ama bu akşam farklı bir etkinlik yapalım dedik. Dans federasyonumuzun referansıyla da ilk üçe ödül verdik. Ben bu anlamda dereceye giren öğrencileri kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Dans akademisi sahibi Ercan Kaya ise yarışmalara 20'nin üzerinde yarışmacının katıldığını dile getirerek "Bedıl, Salsa ve Bachata dalında yarışmalarımıza olan ilgi bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Ben bu anlamda herkesi dans akademimize bekliyorum” şeklinde konuştu.