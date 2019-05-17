Van'da ‘Ben Daha Çocuğum' karma sergisi'

Türkiye genelinde gerçekleşen erken yaşta evliliklerde Van ilinin ön plana çıkan iller arasında bulunması dolayısıyla Vali Mehmet Emin Bilmez himayelerinde Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların bilgilendirilmesine yönelik olarak Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti modeliyle “Ben Daha Çocuğum” projesi hazırlanarak hayata geçirildi. Van Valiliği koordinatörlüğünde hayata geçirilen proje kapsamında, Yüzüncü Yıl Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde görev yapan öğretim üyelerinin katkılarıyla resim, fotoğraf ve heykelden oluşan “Ben Daha Çocuğum” karma sergisinin açılışı gerçekleşti. Elite World Van Hotel'de gerçekleşen serginin açılışında konuşan Vali Bilmez, Van'ın temel sorunlarından birinin de çocukların, gençlerin fiziksel ve ruhsal gelişimini tamamlamadan hayata ve evliliğe adım atmaları olduğunu söyledi. Erken evlilikten dolayı kurulan ailelerin sorun yaşadığına dikkat çeken Vali Bilmez, “Bu konudaki hassasiyeti vurgulamak ve farkındalık oluşturmak için İl Jandarma Komutanlığımız, üniversitemiz ve diğer kamu kurumlarımız böyle bir projeyi hayata geçirdi. Bu konuda durumumuz çok parlak değil. Her geçen yıl bu rakam ilimizde ve ülkemizde düşmektedir. Ama hala ortalamanın üzerindeyiz. Umudumuz, beklentimiz bunu sıfıra kadar çekebilmektir. Amacımız çocukların çocukluklarını yaşayabildiği, ruhsal ve fiziksel gelişimi tamamladıktan sonra yuva kurmaları, evlenmeleri ve çocuk sahibi olmalarını sağlamaktır. Bunlar sağlandıktan sonrada daha sağlıklı bir ailenin temeli atılacaktır. Toplumun temelinin sağlıklı bir aileden geçtiğini biliyoruz. Eğer ailede problem varsa bu topluma yansıyor. Bu projede görev alan tüm hocalarımızı, arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. İnşallah bu proje sayesinde ilimizdeki farkındalık bilinci daha da artar ve bu sorundan tamamen kurtuluruz” dedi.

Geçen yılki rakamlarla bu yılki rakamlarda olumlu gelişmeler olduğunu dile getiren Vali Bilmez, “Ben inanıyorum önümüzdeki yıl bu yıldan daha iyi olacağız. Bu konuda toplumun her kesimine görev düşüyor. Hepimizin bu konuda duyarlı olmamız gerektiğine inanıyorum. Projede görev alan hocalarımıza, jandarma komutanımız ve ekibine şahsım ve Van çocukları adına tebrik ediyor, teşekkürlerimi iletiyorum. Bu projenin amacına ciddi anlamda katkı sunan, bu farkındalığı artırmak için de bu sergiyi açanlara ve ziyaret edenlere teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından Vali Mehmet Emin Bilmez ve il protokolü tarafından sergiye ve projeye katkı sunanlara, proje maskotu olan jandarma bebekleri ile belge verildi.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Bilmez ve protokol sergiyi gezdi.

17-19 Mayıs tarihleri arasında Elit World Van Hotel'de açık kalacak olan serginin açılışına, YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ile YYÜ öğretim üyeleri, kurum amirleri ve davetliler katıldı.