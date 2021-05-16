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Van'da Beşiktaş'ın şampiyonluk coşkusu

Beşiktaş’ın Göztepe’yi 2-1’lik skorla mağlup ederek şampiyon olması Van’da sevinçle karşılandı.

Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1'lik skorla mağlup ederek şampiyon olması Van'da sevinçle karşılandı.


Beşiktaş'ın Göztepe'yi 2-1 yenerek şampiyonluğunu ilan etmesi, korona virüs gölgesinde kutlandı. Tüm yurtta olduğu gibi Van'da da maç bitiminde bir araya gelen siyah-beyazlı taraftarlar, konvoy halinde şehir merkezinde tur attı. Korona virüs nedeniyle cadde ve sokaklarda kutlama yapamayan taraftarlar, sevinçlerini konvoy eşliğinde slogan atarak gösterdi.

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