Van'da 'Beşiktaşlı' kızların belgesel filmi çekildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde Beşiktaş marşları söyleyerek sosyal medyada ses getiren Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Okulu korosunun belgesel filmi çekildi.

Beşiktaş taraftarı olan Müzik Öğretmeni Mecnun Dinçer, 20 kız öğrencisiyle kurduğu koroyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bir yıl önce oluşturulan koro, çeşitli tarzda seslendirdikleri şarkıların yanı sıra Beşiktaş Spor Kulübü için söyledikleri şarkı ve marşlarla Beşiktaş taraftarının gözdesi durumuna geldi. Geçtiğimiz ay Anadolu Beşiktaşlılar Derneği tarafından Ankara'da ağırlanan koro, Beşiktaş Spor Kulübü Başkanı Fikret Orman'ın da katılımda bulunduğu bir konser verdi. Koronun Ankara yolculuğunun ve orada verdiği konserin hikayesi, yönetmenliğini Armağan Pekkaya'nın yaptığı bir belgesel filmine dönüştü. “Koro” ismiyle izleyicilerle buluşacak olan belgesel filminin galası ise 13 Şubat Çarşamba günü Borsa İstanbul Kız Yatılı Bölge Okulu'nda, halka açık yapılacak.