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Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Sanat Sokağı'nda meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada, 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen ambulanslarla yaralılar Van Lokman Hekim Hastanesine kaldırıldı.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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