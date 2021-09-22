Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada, 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından ise yaralılara ambulansta müdahale edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.