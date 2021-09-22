İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Van'da bıçaklı kavga: 2 yaralı

Van’ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde iki taraf arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. Bilinmeyen bir sebepten dolayı çıkan kavgada, 2 kişi bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri tarafından ise yaralılara ambulansta müdahale edildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.