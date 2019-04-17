Van'da bıçaklı saldırı: 1 yaralı

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen bıçaklı saldırı sonucu 1 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde İpekyolu ilçesine bağlı Bahçıvan Mahallesi PTT Caddesi'nde meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından M.Ö. isimli 29 yaşındaki vatandaşa saldırı yapıldı. Saldırı sonucu aldığı bıçak darbesiyle boğazından ağır şekilde yararlanan M.Ö., çevredekilerin haber vermesi üzerine ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Hastanedeki ilk müdahalenin ardından ameliyata alınan M.Ö.'nün hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.