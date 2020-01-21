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Van'da bilardo şampiyonası

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Van Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘3 Bant Bilardo İl Birinciliği’ müsabakaları tamamlandı.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Van Bilardo İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘3 Bant Bilardo İl Birinciliği' müsabakaları tamamlandı.


9-19 Ocak 2020 tarihleri arasında bir bilardo salonunda gerçekleştirilen müsabakalara 100 sporcu katıldı. Final müsabakaları sonunda 3 Bant Bilardo İl Birinciliği kupasının sahibi Nebi Acar olurken, 4 yıl aradan sonra birincilik koltuğunu devreden Ferhat Öztürkçü ikinci, Mehmet Kızıldeniz ve Mehmet Gültekin ise üçüncü ve dördüncü oldu. Turnuvada ilk üçe giren sporculara kupa ve madalyaları, Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Şube Müdürü Yalçın Özdemir ve Bilardo İl Temsilcisi Abdurrahman Akbulut ve protokol üyeleri tarafından verildi.

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