Van'da Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu açılıyor

Van'ın eğitim kalitesini yükseltmek amacıyla bir araya gelen eğitim uzmanları, ‘Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu'nu açıyor.

Van'ın eğitimde hak ettiği yere gelmesi ve yeni nesile hitap edecek bir eğitim kurumunun açılması için eğitim uzmanları kolları sıvadı. Van'ın eğitim çıtasını yükseltmek için “Bilgi'nin gücünden, yaşamın Denizi'ne” sloganıyla harekete geçen eğitim uzmanları, ‘Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu'nu açıyor. Toplam 4 bin metrekarelik kapalı alanı olacak olan kursun bin 400 öğrenci kapasiteli olacağını ifade eden Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursu yetkilileri, “Bizler öğrencilerimize daha kaliteli bir eğitim verebilmek ve onlara daha çok verimli olabilmek adına bin 400 öğrenci yerine sadece 800 öğrencinin kaydını gerçekleştireceğiz. Çünkü bu şekilde öğrencilerimize daha çok faydalı olacağımızı düşünüyoruz” dediler.

500 kişilik modern lüks çalışma salonunun olacağı kursta; 8, 9, 10, 11 ve 12. sınıf öğrencileri ve mezun gruplarına eğitim verileceğini vurgulayan yetkililer, “Sınıflarımız 20 kişilik öğrenci grubundan oluşup, her biri alanında uzman 60 öğretmen ve 15 personel hizmet verecektir. En temel amacımız kentimize, bölgemize ve ülkemize yararlı olmak ve Van'ın eğitim çıtasını en az yüzde 15 yükseltmektir” ifadelerini kullandılar.

Kursta ‘Üç Dört Beş', ‘Bilgi Sarmal', ‘Yayın Denizi', ‘Supara' ve ‘3D' yayınlarını kullanacaklarının altını çizen yetkililer, “Türkiye geneli toplamda 70 deneme sınavı yapacağız. Bunun yanında indirimli ve ödüllü BDS sınavımız 8-9 Şubat 2020 tarihinde yapılacak. Ayrıca kaydını yaptıran tüm öğrencilere yönelik 1 Nisan - 1 Temmuz 2020 tarihlerinde, 4 aylık ‘Özel Başarı Kursu' yapılacak ve bu kursta TYT konularının tümünü bitireceğiz. Ayda bir kez motivasyon seminerimiz olacak ve yine ayda bir kez meslek tanıtım dersleri kapsamında Van'ın, bölgenin ve ülkemizin tanınmış uzmanlarını öğrencilerimizle buluşturacağız. Bunun yanında başarılı öğrencilerimizi il dışındaki üniversite kampüslerine götürerek ödüllendirecek, moral motivasyon kapsamında eğlence programları düzenleyeceğiz. Bizler bütün öğrencilerimizin ve ailelerimizin çok değerli olduğunu biliyoruz. Bu bilinçle onların emeklerine layık olmak için tüm gücümüz ve inancımızla çalışacağız. Ben şimdiden açılacak olan Bilgi Denizi Özel Öğretim Kursumuzun öncelikle ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnanıyorum ki Bilgi Denizi ile Van, eğitimde çağ atlayacaktır” diye konuştular.