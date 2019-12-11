Van'da bilim ve teknoloji meraklıları bir araya geldi

Bugüne kadar 200 bine yakın bilim ve teknoloji meraklısını bir araya getiren STEM & Makers Fest/Expo; Ankara, Konya, Kocaeli, Antalya, Mersin, Adıyaman, Diyarbakır ve Gaziantep'den sonra Van'da da meraklılarıyla buluştu. 7'den 70'e herkesi bilim ve teknoloji ile buluşturan STEM & Makers Fest/Expo, 7-8 Aralık 2019 tarihlerinde; Hacettepe STEM & Maker Lab, Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçiliği, Van YYÜ ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Van YYÜ Mühendislik Fakültesinde gerçekleştirildi.

2015 yılından beri Hacettepe STEM & Maker Lab Başkanı Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı liderliğinde gerçekleştirilen STEM & Makers Fest/Expo'nun temel amacının STEM eğitimi ve maker kültürünü halk ile buluşturmak olduğu belirtildi. Eğitici, merak uyandırıcı ve heyecanlandırıcı atölyeler ve konuşmalarla katılımcıların “Ben de yapabilirim” duygusunu yaşamaları amaçlandı.

İki gün süren etkinlikle birlikte öğrenmenin ve keşfetmenin keyfini yaşamak için her yaştan katılımcıya uygun birçok atölye yer aldı. Robotik kodlama, elektronik 101, kodlama, mekatronik, ahşap tasarım, mühendis çocuk, maker 101, çocuklar için STEM, texas ınstruments, eğlenceli bilim, mühendis beyinler, PISA ve TIMSS, Ardiuno ile STEM Eğitimi, elektroforez, mekatronik, akıl oyunları, matematik ve oyun gibi 28 farklı atölye ve ‘Etkileşimli Leonardo'nun Makineleri' sergisi, jeoloji mühendisliğinin ‘Doğal Kaynaklar ve Afetler' sergisi ve veterinerlik fakültesinin ‘Hayvan İskeleti' sergisi gibi farklı etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Etkinliğe katılan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, Van İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, ABD Adana Konsolosluğu Amerikan Eğitim ve Kültür Ataşesi Carla Daniels, Hacettepe STEM Maker Lab Başkanı ve STEM Maker Fest/Expo Koordinatörü Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı, TUBA Üyesi Prof. Dr. Adil Denizli, Aksaray Üniversitesinden Prof. Dr. Tuncay Tunç ve Doç. Dr. Hasan Özcan, farklı deneyimlerini paylaştı.

Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli, böylesi büyük bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan üniversite olarak gurur duyduğunu dile getirdi. Katılımcılara bilim tarihi ve özellikle bilim alanında büyük başarılarıyla tanınan isimlerin yaşamlarından örnekler veren Rektör Şevli, STEM eğitiminin önemi ve gerekliliğini vurguladı. Salonda bulunan geleceğin bilim insanı adaylarına bu alanda sürekli olarak çalışmalar yapmaları gerektiğini ifade eden Şevli, çalıştıkları takdirde büyük başarılara imza atacaklarını kaydetti.

Rektör Şevli, başta Prof. Dr. Gültekin Çakmakcı ve Dr. Metin Şardağ olmak üzere organizasyonu düzenleyen tüm ekibe teşekkür etti.

Etkinlik sürecince katılımcılar; bilim insanları, mühendisler, iş adamları, eğitimciler ve diğer uzmanlarla tanışma, konuşma ve etkileşim kurma fırsatı yakaladı.