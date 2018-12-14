Van'da bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plaka sayılı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, bin 262 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili E.Ö., M.Ö. ve M.Ö. isimli 3 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.