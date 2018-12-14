İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi

Van’ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van'ın Gürpınar ilçesinde polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda bin 262 paket kaçak sigara ele geçirildi.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Gürpınar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerince Hakkâri-Van karayolu üzerinde oluşturulan uygulama noktasında şüphe üzerine 34 plaka sayılı bir araçta arama yapıldığı belirtildi. Aramada, bin 262 paket kaçak sigara ele geçirilirken, olayla ilgili E.Ö., M.Ö. ve M.Ö. isimli 3 şahıs hakkında ise işlem yapıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.