Van'da bin 96 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

Van'da jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, “Hakkâri ili Şemdinli ilçesinden Van merkeze çok sayıda kaçak cep telefonu geleceği bilgisinin elde edilmesi üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince plakası daha önceden tespit edilen araçta arama yapıldı. Yapılan adli aramada 4 şüpheliyle birlikte bin 96 adet faturasız kaçak akıllı cep telefonu ele geçirildi. Yapılan operasyonlar sonucunda 4 şahsa kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı” denildi.