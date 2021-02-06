İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da binlerce cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Van İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında 18 bin 820 adet kilo aldırıcı gıda takviyesi, 3 bin 758 adet cinsel içerikli gıda takviyesi, 238 adet cinsel içerikli ürün ve 201 adet kozmetik ürün ele geçirildi.


Van İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, “İlimiz merkezinde ve ilçelerimizde haksız kazanç sağlamak amacıyla gümrük kaçağı ticareti yapan ve nakleden şahıs/şahısların deşifresine yönelik olarak yapılan çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesinde bulunan bir işyerinde yapılan aramada; gümrük kaçağı ve sağlığı zararlı olduğu tespit edilen 18 bin 820 adet kilo aldırıcı gıda takviyesi, 3 bin 758 adet cinsel içerikli gıda takviyesi, 238 adet cinsel içerikli ürün ve 201 adet kozmetik ürün ele geçirilmiştir. Ele geçirilen gümrük kaçağı ürünlerle ilgili şüpheli R.K. isimli şahıs hakkında gerekli yasal işlemler başlatılmıştır. İlimiz merkezinde ve İlçelerimizde halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması, haksız kazanç sağlayan suç organizasyonlarına karşı yürütülen mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam etmektedir” denildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.