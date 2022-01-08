İhlas Haber Ajansı

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Van'da “Bir Dil Bir Kadın” resim sergisi

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İpekyolu Gençlik Merkezi organizasyonuyla Rümeysa Kara isimli öğrenciye ait “Bir Dil Bir Kadın” konulu resim sergisi açıldı.


İpekyolu Gençlik Merkezinin resim atölyesinde eğitim alan lise öğrencisi Rümeysa Kara'ya ait resim sergisi, İpekyolu Atatürk Sanat Galerisinde sanatseverlerin beğenisine sunuldu. İpekyolu Gençlik Merkezi Müdürü Sunullah Ercek'in açılış konuşmalarının ardından serginin açılış kurdelesi kesildi. Düzenlenen resim sergisine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

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