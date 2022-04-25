İhlas Haber Ajansı

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Van'da bir evde çıkan yangın korkuttu

Van’ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir apartmanda çıkan yangın maddi hasara yol açtı.


Edinilen bilgilere göre yangın, İpekyolu ilçesine bağlı Serhat Mahallesi 1001 Sokakta meydana geldi. Akdamar Sitesi 4. katta ikamet eden Hakan Şavur'a ait evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden komşular hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesine ait ekipler, yangını kontrol altına aldı. Evde kimsenin olmayışı bir faciayı önlerken, çıkan yangın maddi hasara yol açtı.

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