Van'da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van’da narkotik polisi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Van'da narkotik polisi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi.
Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5-11 Haziran arasında yapılan çalışmalar neticesinde 50 kilo 500 gram esrar, 24 kilo skunk, 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçundan yasal işlem yapıldı.