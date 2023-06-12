Van'da bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Van'da narkotik polisi ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir haftada 81 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince 5-11 Haziran arasında yapılan çalışmalar neticesinde 50 kilo 500 gram esrar, 24 kilo skunk, 6 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili 4 şüpheli şahıs hakkında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek' ve 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma' suçundan yasal işlem yapıldı.