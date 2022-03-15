Van'da bir haftada bin 533 düzensiz göçmen yakalandı

Van'da jandarma ekiplerince yapılan bir haftalık çalışmalar sonucunda bin 533 düzensiz göçmen yakalandı.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca göçmen kaçakçılığı olaylarının önlenmesi, organizatörlerin yakalanması, düzensiz göçmenlerin ülkeye girişlerinin ve insan hakları ihlallerinin engellenmesi maksadıyla 24 saat esasına göre birçok operasyon faaliyeti icra edildiği belirtildi. Açıklamada, “Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 7-13 Mart 2022 tarihleri arasında 37 göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edilerek, icra edilen faaliyetler sonucunda; bin 530 Afganistan, 2 Türkmenistan ve 1 İran uyruklu olmak üzere toplam bin 533 düzensiz göçmen yakalanarak haklarında yasal işlem başlatılmıştır. Bahse konu olaylarda kullanılan 9 adet araca el konularak, göçmen kaçakçılığı olayına sebebiyet veren 24 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış olup, yargılanmaları devam etmektedir. İl genelinde ülkeye yasadışı yollardan giren düzensiz göçmenlerin ve onları organize eden kişilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kararlılıkla devam edecektir” denildi.