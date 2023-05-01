Van'da bir koli İran Riyali ele geçirildi

Van'da polis ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda bir koli dolusu toplam 75 milyon İran Riyali ile tarihi eser ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi.

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan çalışmalar neticesinde 8 adet tarihi eser, 3 bin 745 paket sigara, 29 adet cep telefonu, 725 kilogram çay, 64 adet tabanca fişeği ele geçirilmiştir. Parada sahtecilik suçu çerçevesinde yapılan çalışmalarda 75 milyon İran Riyali ele geçirilmiştir. Ele geçirilen suç unsuru ve toplam 8 olay bünyesinde 11 şahıs hakkında gerekli yasal işlemler yapılmıştır” denildi.