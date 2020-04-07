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Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van’ın Başkale ilçesine bağlı bir mahalle korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Van'ın Başkale ilçesine bağlı bir mahalle korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Van Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul'dan Başkale ilçesi Örmetaş Mahallesi'ne gelen bir kişide korona virüs tespit edildiği belirtilerek, “Korona virüs taşıdığı belirlenen bir vatandaşımızın birçok kişiyle temas etmesi sonucu Örmetaş Mahallesi karantinaya alınarak giriş çıkışlar yasaklanmıştır. Mahallede ekipler tarafından tedbirler alınarak gerekli sağlık taraması başlatılmıştır” denildi.


Daha önceden de Başkale'de Esenyamaç ve Ilıcak mahalleleri ile Belliyurt mezrası, Çaldıran'da Han Mahallesi ve Çatak ilçesinde ise Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları korona virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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