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Van'da bir mahalle daha karantinaya alındı

Van’ın Çaldıran ilçesine bağlı bir mahalle korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Van'ın Çaldıran ilçesine bağlı bir mahalle korona virüsü tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.


Çaldıran ilçesinin Zülfübulak Mahallesi'nde ikamet eden 7 kişinin korona virüs testlerinin pozitif çıkan çıkması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantina kararı alındı. Mahalle giriş çıkışlara kapatılırken, sağlık ekipleri de gerekli taramayı başlattı.


Daha önceden de Başkale'de Esenyamaç, Örmetaş ve Ilıcak mahalleleri ile Belliyurt mezrası, Çaldıran'da Han Mahallesi ve Çatak'ta Alacayer Mahallesi'nin Çemik ve Tellikaya mezraları ile Saray ilçesinde Çaybağı Mahallesi'nin 25 haneli ve 450 nüfuslu Aşağı Kümeevleri yerleşkesi korona virüs nedeniyle karantinaya alınmıştı.

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