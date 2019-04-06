Van'da bir minibüste 50 kilo 930 gram eroin ele geçirildi

Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu Caddesi üzerinde seyir halinde iken durumundan şüphelenilen minibüsü durdurarak arama yaptı. Narkotik Madde Arama Köpeği Alfa ile birlikte yapılan detaylı aramada; aracın ön yolcu koltuk altına ve yan yolcu kapı içerisine zulalanmış 100 paket halinde toplam 50 kilo 930 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak K.A. isimli şüpheli “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek” suçundan yakalanarak gözaltına alınırlen, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.