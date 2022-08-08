İhlas Haber Ajansı

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Van'da bir organizatör hakkında işlem yapıldı

Van’da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.

Van'da düzensiz göçmen kaçakçılığı yapan bir organizatör hakkında yasal işlem yapıldı.


Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 1-7 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılan operasyonda 1 organizatör hakkında adli işlem başlatılmış, göçmen kaçakçılığı suçunda kullanılan 1 araca ise el konulmuştur” denildi.

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