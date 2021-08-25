İhlas Haber Ajansı

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Van'da bir otelde 16 düzensiz göçmen yakalandı

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde bir otelde polis ve MİT’in ortaklaşa düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde bir otelde polis ve MİT'in ortaklaşa düzenlediği operasyonda 26 kaçak göçmen ve 4 organizatör yakalandı.


Van Emniyet Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde Van merkez ilçelerinde 'Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti' yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında; İpekyolu ilçesi Bahçıvan Mahallesi'nde tespit edilen bir otelde arama yapıldı. Yapılan aramada 26 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili 4 şahsa göçmen kaçakçılığı suçundan işlem yapıldı. Şüpheli şahıslar işlemlerinin ardından mevcutlu olarak adli makamlara sevk edilecek.

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