İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da bir otomobilde 30 kilo eroin ele geçirildi

Van’ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.

Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir otomobilde yapılan aramada 30 kilo 750 gram eroin ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlükleri tarafından İpekyolu ilçesinde durumundan şüphelinilen bir otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada, 60 paket halinde toplam 30 kilogram 750 gram eroin maddesi ele geçirildi. Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.Y. isimli şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.