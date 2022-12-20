Van'da bir yılda 7 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi

Van Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi bir yılda 7 bin 500 sokak hayvanını tedavi ederken 76'sını da sahiplendirdi.

Van Büyükşehir Belediyesince 10 bin metrekarelik alan üzerine kurulan ve modern görüntüsüyle dikkat çeken Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, her yıl binlerce sokak hayvanına yuva olup şifa veriyor. Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığına bağlı merkez, son sistem teknolojiyle donatılırken, bünyesinde ameliyathaneler, aşılama odaları ve barınaklar bulunduruyor. 5 veteriner hekim ve 40 personelin görev yaptığı merkez, yaptığı başarılı çalışmalarla da göz dolduruyor.

Bir yılda 7 bin 500 sokak hayvanı tedavi edildi

2022 yılı itibari ile ekiplerin taramaları sonucu cadde ve sokaklarda yaralı halde bulunan, vatandaşların ihbarları sonucu hayvan ambulanslarıyla merkeze getirilen 7 bin 500 sokak hayvanı tedavi altına alındı. Tedavileri tamamlanarak sağlığına kavuşan sokak hayvanları alındığı bölgeye bırakılırken, bu hayvanların 76'sı ise hayvan severler tarafından sahiplenildi.

Bir yılda 116 ton mama dağıtıldı

Van kent merkezi başta olmak üzere beslenme noktalarına kedi ve köpekler için günlük mama bırakılıyor. Çalışmalarını sürdüren ekipler yıl boyunca besleme odakları ve hayvanların bulunduğu alanlara 116 ton mama bırakarak yeni bir rekora imza attı.

15 bin 321 sokak hayvanına aşı yapıldı

Toplum sağlığı açısından sıkıntı yaşanmaması için çalışmalarını sürdüren Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yine yıl içerisinde 15 bin 321 sokak hayvanına aşı yaptı. Hayvanlara 4 bin 732 kuduz, 10 bin 589 iç ve dış parazit aşısı yapılırken, 4 bin 656'sı da kısırlaştırıldı.

Sokak köpekleri 'mikroçip' ile kayıt altına alınıyor

Kent genelinde bulunan sokak köpeklerine mikroçip ve tasma takarak kayıt altına alıyor. Takılan mikroçip sayesinde köpeklerin hastalıkları, yaşı, aşıları, kullandığı ilaçlar gibi özellikler kayıt altına alınarak takip edilebiliyor.

Yasaklı ırk köpekler için özel alan oluşturdu

Yüzlerce hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, yasaklı ırk köpekler için yeni bir yaşam alanı inşa etti. Merkez içine inşa edilen alana taşınan yasaklı ırk 60 köpek bundan sonra daha geniş ve konforlu kafeslerde yaşayacak.

Çocuklara hayvan sevgisi aşılanıyor

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, hayvan sevgisi aşılamak ve sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla eğitim çalışmaları yapıyor. Büyükşehir belediyesinde görevli veteriner hekimler tarafından verilen eğitimlerde sokak hayvanlarına karşı farkındalık oluşturmak, sokak hayvanlarına karşı sorumluluklar ve yapılması gereken çalışmalar çocuklara anlatılıyor.

Vanpati ile sokak hayvanlarını sahiplenme dönemi

Sokak hayvanlarının korunmasına yönelik birçok yeniliği kente kazandıran Van Büyükşehir Belediyesi, yepyeni bir çalışmayı daha hayata geçirdi. Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezindeki tüm kedi ve köpeklerin tek tek fotoğraflanarak kayıt altına alındığı sistem ile isteyen vatandaşların merkeze gitmeden https://vanpati.van.bel.tr/ adresini tıklayarak sahiplenmek istediği hayvanı seçip randevu oluşturabiliyor. Ayrıca internet sitesinde hayvanın geçmişi hakkındaki tüm bilgilere de ulaşabilecek.