Van'da bisikletle tehlikeli yolculuk

Van'ın Tuşba ilçesinde bisiklete 3 adet ofis sandalyesi yükleyen şahıs trafikte tehlike oluşturdu.

Tuşba'nın Akköprü Mahallesi'ndeki mezarlık yolundan İpek Yolu Caddesi istikametine doğru seyir halindeki bisikletlinin yaptığı tehlikeli yolculuk, diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Bisikletin arkasına 3 adet ofis sandalyesi yükleyen şahıs hem kendisini hem de trafiği tehlikeye soktu. Bisikletlinin tehlikeli yolculuğunu telefona kaydedenler ise “Oturma grubunu bisikletin üzerine atmış ve birkaç kez de trafiği tehlikeye attı” dedi.