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Van'da bodrum yangını

Van merkez İpekyolu ilçesinde bir iş yerinin bodrumunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre olay, Bahçıvan Mahallesi Yüzbaşıoğlu Sokak'ta bulunan bir işyerinin bodrumunda yangın meydana geldi. Elektrik panosundan dolayı çıkan yangın, iş yeri sahibi tarafından itfaiyeye haber verildi. Kısa sürede bölgeye giden Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Gurup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etti. Kısa sürede yangın söndürülürken, i.erideki duman ise tahliye edildi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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