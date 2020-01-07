Van'da boks il birinciliği müsabakaları

Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Boks İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ‘Boks İl Birinciliği Müsabakaları' sona erdi.

Edremit Nur Tatar Spor Salonunda 16 kulüpten 158 sporcunun değişik kategorilerde mücadele ettiği boks müsabakaları, gerçekleştirilen ödül töreni ile sona erdi. Gençler ve yıldızlar kategorilerinde yapılan müsabakalarda başarılı olan 10 sporcu, Türkiye Boks Federasyonu tarafından 2020 yılı içerisinde düzenlenecek olan Türkiye Boks Şampiyonasında Van'ı temsil edecek. 20 farklı sıklette yapılan müsabakalarda dereceye giren sporculara ödülleri Van Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, Boks il hakemleri ve aileler tarafından verildi.

Milli Boks Antrenörü Ayhan Öz, 2020 yılının il birinciliği müsabakalarında 16 kulüpten 158 sporcunun 20 farklı sıklette mücadele ettiğini belirterek, “Yapılan il birinciliği müsabakaları sonunda dereceye giren boksörlerimizi kutluyoruz. Kendilerine ilimizi en güzel şekilde temsil edeceklerine inandığımızı, Türkiye Boks Şampiyonasında başarılar diliyoruz. İlimizde son dört yılda boks sporcu sayılarının her gün artması bizleri gerçekten çok mutlu ediyor. Geçen yıl 61 sporcu ile gerçekleştirdiğimiz boks il birinciliği müsabakalarımızı bu yıl ise 158 sporcumuz ile gerçekleştirdik. İlimizde sporcu sayılarımızın bu denli artması, katılacağımız müsabakalarda alacağımız başarılarımızın daha da yükselmesi demektir. İlimizde boks branşına gösterilen ilgilerinden dolayı bizlerden hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen; Van Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Nevzat İnanç'a, Edremit Belediye Başkanımız İsmail Say'a ve bütün emeği geçenlere kendim ve sporcularım adına çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Van Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç ise, yapılan il seçmelerinin oldukça çekişmeli ve heyecanlı geçtiğini belirterek, “Sporcularımız Türkiye Boks Şampiyonasına katılabilmek için çıktıkları ringde kıyasıya mücadele ettiler. Yapılan il birinciliği müsabakaları sonunda dereceye giren boksörlerimiz, federasyonumuz tarafından düzenlenecek olan Türkiye Boks Şampiyonasına katılmaya hak kazanmıştır. Temennimiz, şampiyonadan çok iyi derecelerle dönmek. Şimdiden dereceye giren sporcularımızı kutluyor, kendilerine başarılar diliyoruz” şeklinde konuştu.