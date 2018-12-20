Van'da botoksa yoğun ilgi

Urartu Göz'de yaklaşık bir ay önce başlatılan botoks tedavilerine vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Urartu Göz uzmanlarından Operatör Dr. Ali İhsan Güngör, botoksun ‘clostridium botulinum' adı verilen bakteriden elde edilen bir toksin olduğunu ifade ederek, “Halk arasında ‘yılan zehri' olarak biliniyor olmasına rağmen bu tamamen yanılsamadır. Botoks, dünyada estetik anlamında en çok kullanılan üründür. Hem kısa sürede olumlu sonuç alınması anlamında hem var olan problemlerin ilerlemesini engellemesi adına dünyada ve ülkemizde tercih edilmektedir” dedi.

Urartu Göz olarak bu konuda vatandaşları bilgilendirdiklerini ifade eden Güngör, “Her gün birçok hasta muayenesi tarafımızdan yapılmakta ve bu konuda vatandaşlar uyarılmaktadır. Çünkü maalesef toplumda yanlış olarak bilinen mimik kullanamama, maske, yüz, donuk ifade gibi yanlış bilinen sonuçlar nedeniyle vatandaşlar tarafından bu uygulamaya mesafeli yaklaşılmaktadır. Bizler de bu noktada gerek hastalarımıza gerekse vatandaşlara gerekli bilgilendirmeyi yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Botoks uygulamasında etkinin 3 gün sonra başladığını ve 1 hafta ila 10 gün sonra belirgin etkilerinin görüldüğünü dile getiren Güngör, “Uygulamanın etkisi 4-6 ay kadar devam etmektedir. Uygulamaya bağlı minik şişlikler ve morluklar bazen oluşabilmekle beraber hızlı bir şekilde bu sorunlar düzelmektedir. Botoks göz çevresi ve alın bölgesi kırışıklıklarında çok etkin bir uygulama olmasına rağmen bazen göz altı bölgesi morlukları ve göz çevresi kırışıklıklarında göz altı ışık dolgusu, lazer uygulamaları, mezoterapi ve prp ile kombine şekilde uygulanmakta ve böylece göz etrafında cilt kalitesi ve canlılığını sağlayarak estetik anlamında daha belirgin sonuçlar elde edebilmekteyiz. Kuşkusuz botoks uygulaması standart bir uygulama değildir. Hasta bazlı düşünülerek uygulama yapılmaktadır. Örneğin kaşı kalkık olan bir hastanın kaşının daha fazla kalkması istenmeyebilir veya kaş düşüklüğü olan bir hastanın da tersi şekilde kaşının biraz kalkması sağlanarak hastaya göre olumlu sonuçlar elde edilebilir” diye konuştu. Botoks uygulaması doğru yapıldığı taktirde dışarıdan bakıldığında herhangi bir şekilde olumsuz bir görünümün elde edilmediğini de sözlerine ekleyen Güngör, “Bilakis genç, canlı, enerjik ve kendine güvenen bir ifade ile gerek hastanın kendisi gerek etrafındakilerce olumlu sonuçları olduğu ifade edilmektedir. Sonuç olarak şunu net olarak ifade edebilirim ki göz çevresi ve alın bölgesinde mimikle ve mimik kullanmadan oluşan çizgilenmeler ve kırışıklıklarda bu uygulama ile hastalar daha genç görünmekte ve kendilerini daha iyi hissetmektedirler. Urartu Göz olarak botoks, göz altı ışık dolgusu, göz kapak bölgesine mezoterapi ve prp uygulamaları ile gerek şehrimizde gerek bölgemizde bu uygulamaları güvenli bir şekilde yapıyoruz” dedi.