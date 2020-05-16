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Van'da briket yüklü kamyonet devrildi: 1 yaralı

Van-Erciş karayolunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu briket yüklü kamyonetin devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.


Van-Erciş karayolu güzergahında seyir halinde olan 65 DS 953 plakalı briket yüklü kamyonet kontrolden çıkıp yola devrildi. Kaza alanına ulaşan Jandarma ve itfaiye ekipleri sürücüyü devrilen araçtan kurtardı. Kazada yaralanan sürücü daha sonra olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.


Öte yandan kaza nedeniyle yola savrulan briketler yüzünden yol ulaşıma kapandı. Ekiplerin çalışmalarını tamamlamasının ardından, çekicilerle kamyon kaldırıldı ve savrulan briketler toplandıktan sonra yol yeniden ulaşıma açıldı.

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