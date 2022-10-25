İhlas Haber Ajansı

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Van'da bulunan Mısır akbabası tedavi altına alındı

Van’da yaralı olarak bulunan ve nesli tükenmekte olan Mısır akbabası tedavi altına alındı.

Van'da yaralı olarak bulunan ve nesli tükenmekte olan Mısır akbabası tedavi altına alındı.


Van İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri ile birlikte bir ihbar üzerine gittikleri bölgede nesli tükenmekte olan bir Mısır akbabasını tespit etti. Ekiplerce muhafaza altına alınan yaralı Mısır akbabası, Van YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezine tedavisinin yapılması amacıyla teslim edildi.

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