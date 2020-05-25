İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Van'da cadde ve sokaklar boş kaldı

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van’da cadde ve sokaklar bayramın ikinci gününde de boş kaldı.

Türkiye genelinde uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle Van'da cadde ve sokaklar bayramın ikinci gününde de boş kaldı.


Tüm Türkiye'de uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması, bayramda cadde ve sokakların boş kalmasına neden oldu. Yeni tip korona virüs salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında bu yıl Ramazan Bayramı'nı kapsayan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması, Van'ın en işlek caddelerini sessizliğe bürüdü. Her bayramda cıvıl cıvıl olan Cumhuriyet ve Maraş caddeleri boş kalırken, cadde ve sokaklarda güvenlik güçlerinin yanında kısıtlamadan muaf olanlar görüldü.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.