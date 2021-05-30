Van'da caddeler yenileniyor

Van'ın İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Yüzbaşıoğlu Caddesinde başlatılan yenilenme çalışmalarını yerinde inceledi.

İpekyolu Belediyesi geçtiğimiz günlerde projelendirdiği Yüzbaşıoğlu Caddesinin yenilenmesi çalışmasına başladı. Van'ın en işlek caddelerinden biri olan Yüzbaşıoğlu Caddesindeki çalışmaları yerinde inceleyen, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Aslan, Başkan Yardımcısı Sait Çakırtaş ve müdürlerden bilgi aldı. Caddenin yenilenmesinden sonra, ilçenin en modern caddelerinden biri olacağını ifade Aslan, “Yüzbaşıoğlu Caddemiz şehrin kalbi, ticaretin de nabzının attığı yerlerden biridir. İnşallah ekiplerimiz ve müteahhit firma, en hızlı ve en güzelini yaparak, kısa süre içerisinde buradaki çalışmaları bitirecektir. Buradaki amacımız, ilimize gerektiği gibi modern sokaklar kazandırmaktır. Alt yapısıyla, yolu, ışıklandırması ve dükkân cephe giydirmeleri ile modern görünüme sahip bir kent ve bu kentin kalbi olan İpekyolu'nu marka haline getirmeyi hedefliyoruz” dedi.

VASKİ, VEDAŞ, Türk Telekom, AKSA gibi kurumlarla ortak çalışarak, sorunsuz ve güzel bir cadde yapmayı planladıklarını belirten Aslan, “Bu süreçte esnaf arkadaşlarımızın çalışmalarımızdan rahatsız olacağının farkındayız. Ancak kendilerinden sabretmelerini rica ediyorum. İnşallah çalışmalarımızın tamamlanmasıyla, kentimizin cadde ve sokakları çok güzel olacak” ifadelerini kullandı.

Yüzbaşıoğlu Caddesinden sonra yapımı devam eden Sanat Sokağı ve Parkı alanında da incelemelerde bulunan Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Aslan, buradaki çalışmalarında kısa süre içerisinde tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulması talimatını verdi.