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Van'da ‘Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği' eğitimi

Van İl Sağlık Müdürlüğü Personel ve Destek Hizmetleri Birimi koordinatörlüğünde “Çalışma Hayatında Kadın Erkek Fırsat Eşitliği” eğitimi düzenlendi.


Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün ilgili yazısı gereği Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Eğitimi'nin 1 Kasım 2019 tarihine kadar devem edeceği belirtildi. Personel Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Eğitim Birimi Sosyal Çalışmacı Elif Sağlık tarafından verilen eğitimde, 112 Başhekimliği ve istasyonlarındaki personellerin katılımıyla gerçekleşen eğitimde yaşamın her alanında kadın-erkek eşitliği ele alındığı belirtildi.


Eğitimde, kadın erkek fırsat eşitliği ilgili bildirgeler, sözleşmeler, genelgeler ve şartlar tanıtılarak önemlerine değinildi.

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