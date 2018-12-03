Van'da ‘Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi' sergisi

Van'ın Edremit Belediyesi, Çanakkale Savaş Malzemeleri Müzesi Sergisi'ni vatandaşların ziyaretine açtı.

Edremit Belediyesi, Çanakkale Savaşı'nın 104'üncü yılında Çanakkale Savaş Malzemelerini sergiledi. Nur Tatar Kapalı Spor Salonunda açılışı gerçekleştirilen ve 16 Aralık'a kadar vatandaşların ziyaretine açık olacak müzede, 104 yıllık bin parça malzeme sergilendi. Açılış sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Edremit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Atıf Çiçekli, Çanakkale ruhunu yaşatmak amacıyla ilçede bir sergi açtıklarını belirtti. Çanakkale'nin ülke için çok kıymetli olduğunu ifade eden Kaymakam Çiçekli, “Çanakkale destansı bir süreçtir. Çanakkale'de yaşananları milli bilinç ve şuurla öğrenmemiz ve hissetmemiz gerekiyor. Çanakkale öyle bir yer ki herkesin oraya gidip, o ruhu, orada yaşananları, o manevi iklimi hissetmesi gerekiyor” dedi.

“Çanakkale'yi Van'a getirdik”

Çanakkale ruhunu Van'a getirdiklerinin altını çizen Çiçekli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz Van'dayız. Buradan Çanakkale'ye gitmek ve insanlarımızı götürmek çok kolay değildir. Gönül arzu eder ki herkesi Çanakkale'ye götürelim. Bir metrekareye ne kadar mermi düştüğünü, orada yaşanan destansı hadiseleri, Filistin'inden, Van'ından, Bayburt'undan, Trabzon'undan, Uşak'ından, Bulgaristan'ından, Makedonya'sından oraya aynı ruh ve gönül dünyasından bakan insanların gelip oradaki mücadeleyi nasıl sergilediklerini, orada nasıl bir olunup ve bu birliktelik sonucunda bu savaşın nasıl kazanıldığını gösterilmesi gerekiyor. İnsanlarımızı çok fazla oraya götüremiyoruz. Bizde bu sorunu nasıl çözeriz diye ilgililerle irtibata geçtik. Bunun sonucunda Çanakkale'yi Van'a getirdik.”

Çiçekli, bütün vatandaşların müzeye gelerek Çanakkale ruhunu ve iklimini hissetmeleri tavsiyesinde bulundu.