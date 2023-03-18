Van'da Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Programı düzenlendi

Van'da 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 108. yıldönümü törenlerle kutlandı.

İlk tören Bardakçı köyünde bulunan Zeve Şehitliği'ne çelenk bırakılması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, şehitlik şeref defterinin imzalanması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Daha sonra Van Devlet Tiyatrosu'nda devam eden programda saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Video gösterimi ve günün anlam ve öneminin belirtildiği konuşmanın ardından şiirler okundu. Daha önce düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesinin ardından program, oratoryo ile sona erdi.

Programa Van Vali Vekili Ahmet Tozlu, Van Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Aykut Tanrıverdi, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Sami Kılıç, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Tevke, vali yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları, gaziler, öğretmen ve öğrenciler katıldı.