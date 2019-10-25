Van'da canlı hayvan pazarı için önemli kararlar alındı

Büyükşehir Belediyesi Meclisi, halk sağlığını tehdit eden kaçak kesimler ve diğer olumsuzlukları engellemek için canlı hayvan pazarını kapsayan kararlar aldı. Bu kapsamda canlı hayvan pazarına giriş ücret tarifesi ile çalışma gün ve saatlerinde değişikliğe gidildi. Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.10.2019 tarih ve 424 saylı meclis kararı gereği canlı hayvan pazarına 1 Kasım 2019 tarihinden itibaren giriş ücret tarifeleri küçükbaş hayvan başına 2, büyükbaş hayvan başına ise 4 TL olurken, dezenfeksiyon içinse 2 TL olarak belirlendi.

Yine bu doğrultuda Van İli Hayvan Sağlık Zabıtası Komisyonun 8 Ocak 2018 tarih ve 01 sayılı kararları gereği pazartesi, çarşamba, Cuma günlerinde açık olan hayvan pazarı, sabah saat 08.00'da başlayacak, 17.00'da kapanacak şekilde çalışma gün ve saatleri belirlendi. Ayrıca Van Büyükşehir Belediyesi veterinerleri tarafından hayvancılıkla uğraşan vatandaşların daha iyi verim alabilmeleri için eğitim çalışmaları yapılacak.

Van'da özellikle hayvan pazarının bitişiğinde kaçak hayvan kesimlerinin halk sağlığını ciddi bir şekilde tehlikeye attığını ifade eden İşletme ve İştirakler Daire Başkanı Adnan Ergenç, belediyenin bu duruma karşı kararlılığının net olduğunu söyledi. Son günlerde zabıtanın kaçak kesimlerle ilgili gerçekleştirdiği çalışmaların halk nazarında da takdir topladığını ve kendilerinin de asıl amaçlarının yapılan kaçak kesimleri önlemek olduğunu kaydeden Ergenç, insan ve toplum sağlığı dikkate alınarak gerekli denetimlerin sıklıkla yapılacağını dile getirdi.