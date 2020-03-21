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Van'da canlı hayvan pazarı kapatıldı

Van Büyükşehir Belediyesi’ne ait canlı hayvan pazarı korona virüs tehdidine karşı geçici olarak kapatıldı.

Van Büyükşehir Belediyesi'ne ait canlı hayvan pazarı korona virüs tehdidine karşı geçici olarak kapatıldı.


Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez Başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddesi gereği korona virüs salgınından ötürü canlı hayvan pazarının kapatılmasına karar verdi. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 18 Mart 2020 tarih ve 06 sayılı kararında, "Vatandaşlarımızı koruma ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla insanların toplu olarak bulundukları veya bulunabilecekleri canlı hayvan pazarının 21 Mart 2020 tarihinden itibaren geçici olarak kapatılmasına karar verilmiştir" denildi.

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