Van'da çarşı pazarda Kurban Bayramı yoğunluğu

Van'da Kurban Bayramı arifesinde kentin en işlek cadde ve sokaklarında yoğunluk yaşanırken, hareketlilik esnafın yüzünü güldürdü.

Kurban Bayramı dolayısıyla ihtiyaçlarını temin etmek isteyen vatandaşlar, son gün dolayısıyla yoğunluk oluştururken, kent merkezinde hareketlilik yaşandı. Yaşanan hareketlilik ise kentteki esnafın yüzünü güldürdü. Bayram arifesinde vatandaşları alışveriş telaşı sararken, esnaf ise elindeki ürünleri piyasaya çıkararak satış yapmaya çalışıyor. Şehir merkezindeki hareketlenme geçen günlere oranla artarken, özellikle kent merkezindeki birçok cadde ve sokakta vatandaşlar yürümekte zorluk yaşadı.

"Çarşı pazar şenlik alanına dönüştü"

Her bütçeye uygun malzemelerin yer aldığı tezgahlar ve alışveriş merkezleri adeta şenlik alanına dönüştü. Kimi vatandaş, tezgahlardan alışveriş yaparken kimi vatandaş ise mağazaları tercih etti. Yoğunluktan dolayı memnuniyetini getiren Akif Ölmez isimli esnaf, bu tür zamanların esnafa can suyu olduğunu kaydetti.