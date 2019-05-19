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Van'da çatı yangını

Van merkez Tuşba ilçesinde bir evin çatısında iftar vakti çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, çatıda büyük çapta hasar meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, Tuşba ilçesine bağlı Akköprü Mahallesi Orta Sokak üzerinde ikamet eden İsmet Karaman'a ait evin çatısında iftar vakti yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine kısa sürede olay yerine gelen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı Tuşba ve İpekyolu İtfaiye Grup Amirliği ekipleri, yangına müdahale etmeye başladı. Yaklaşık 2 saat süren çalışma sonunda yangın tamamen kontrol altına alınırken, çatı içerisinde bulunan mobilya ve odunlar yanarken, çatıda büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Yangınla ilgili tahkikat başlattı.

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