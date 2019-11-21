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Van'da çatı yangını

Van’ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Van'ın İpekyolu ilçesinde meydana gelen çatı yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre yangın, İpekyolu içesine bağlı Hacıbekir Mahallesinde meydana geldi. Yangın ihbarı alan Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, 1 araç 4 personelle ivedi şekilde olay yerine intikal edip yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

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