Van'da çatı yangını

Van’ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında 8 katlı bir binanın çatısı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Van'ın İpekyolu ilçesinde çıkan yangında 8 katlı bir binanın çatısı katında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre yangın, dün gece Serhat Mahallesi Zaferler İlkokulu'nun civarında meydana geldi. Yangın ihbarını alanVan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı İpekyolu Grup Amirliği ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti. Ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, çatıda ise hasar oluştu.