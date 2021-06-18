Van'da caz konseri

Van'da 47 yıl aradan sonra caz konseri düzenlendi.

Anka Kültür Sanat Merkezinde düzenlenen konsere müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Konser öncesi bir açıklamada bulunan Anka Kültür Sanat Merkezi Yöneticisi Necdet Bayat, 21 yıldır Van ve bölgede kültürel ve sanatsal anlamda faaliyetler gerçekleştirdiklerini ifade etti. Merkezdeki birçok atölyede öğrenci yetiştirdiklerini belirten Bayat, “Maalesef 1,5 yıldır pandemi nedeniyle epey geriledik. Ancak yaz mevsimi ve aşıların biraz daha hızlandırılması ile birlikte biz de küçük küçük etkinliklere, bahçe etkinliklerimize başladık. Bugün de 3 kişilik etnik caz orkestramız var. Bundan sonra bir dengbej gecemiz olacak. Süreç normalleştikçe biz de aktivitelerimize devam edeceğiz” dedi.

Merkezde tiyatro, sinema, edebiyat, müzik ve dans atölyelerinin olduğunu belirten Bayat, atölyelerin aktif olup hem eğitim hem de etkinlikler gerçekleştirildiğini söyledi. 1974'den sonra tekrar bir caz etkinliği düzenlediklerinin altını çizen Bayat, “Eskiden sanata hiç ilgi olmazdı şimdi artık insanlar ilgilenmeye başladılar. Van'da 1974'den sonra ilk defa bir caz dinletisi yapıyoruz. Güzel bir gece olacağını umuyoruz” diye konuştu.

Gecede caz konseri sunmanın heyecanını yaşadığını aktaran Turgay Özlemez ise yaklaşık 20 yıldır müzikle uğraştığını dile getirerek, “Sanatın merkezi Anka'da caz gecesi ile birlikteyiz. Daha önce sanata ilgi çok azdı. Biz de bundan sonra yeni nesil olarak müziği Van'da, şehrimizde daha çok yaşatmak istiyoruz. Bu gece katılım gayet güzel. Van'da bu kitleyi bir arada görmek insanı mutlu ediyor” dedi.